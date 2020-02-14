Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor

14.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:02

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin Beyaz Saray'daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.



Trump, basına yaptığı açıklamada, "Ben bu geleneği sonlandırabilirim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle