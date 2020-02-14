Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor
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Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin Beyaz Saray’daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.

14.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:02
Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor

(ABD) Başkanı , başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin 'daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.


Trump, basına yaptığı açıklamada, "Ben bu geleneği sonlandırabilirim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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