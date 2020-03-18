Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.
18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.
ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi. Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496'ya çıktığı ABD'de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: DHA