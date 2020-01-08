Trump: "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi"
Haberler » Güncel » Trump: "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi" - Haber

Trump: "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi.

08.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:40
Trump:

ABD Başkanı , 'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi. Tüm askerlerimiz güvendedir. Sadece minimal bir zarar oluşmuştur.Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler