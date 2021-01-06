Trump destekçilerinin "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" yazılı caddeye girişine izin verilmedi

ABD'de, bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Donald Trump taraftarı, başkent Washington'da gösteri düzenlemeye başladı. Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazısının olduğu caddeye girmek isteyen bir grup gösterici ise polis tarafından engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol