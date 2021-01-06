Trump destekçilerinin "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" yazılı caddeye girişine izin verilmedi
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Trump destekçilerinin "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" yazılı caddeye girişine izin verilmedi

06.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:25

ABD'de, bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Donald Trump taraftarı, başkent Washington'da gösteri düzenlemeye başladı.

ABD'de, bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Donald Trump taraftarı, başkent Washington'da gösteri düzenlemeye başladı. Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazısının olduğu caddeye girmek isteyen bir grup gösterici ise polis tarafından engellendi.

Trump destekçilerinin 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' yazılı caddeye girişine izin verilmedi
Trump destekçilerinin 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' yazılı caddeye girişine izin verilmedi
Trump destekçilerinin 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' yazılı caddeye girişine izin verilmedi
Trump destekçilerinin 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir' yazılı caddeye girişine izin verilmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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