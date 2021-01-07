Trump destekçilerinin bastığı ABD Kongresinin güvenliği sağlandı

NEW ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.

NEW ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.

ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17: 40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Baskın nedeniyle askıya alınan Kongre oturumunun tekrar başlayıp başlamayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük