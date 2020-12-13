Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)
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Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)

13.12.2020 05:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 05:55

Göstericilerden görüntü Gruplar arasında kavga çıkması Polisin gruplara müdahalesi WASHİNGTON - ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington...

Göstericilerden görüntü

Gruplar arasında kavga çıkması

Polisin gruplara müdahalesi WASHİNGTON - ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi. Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, Freedom Plaza'dan başlayarak Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmesinin ardından "Proud Boys" ve "Antifa" grupları arasında çatışma çıktı.

Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)
Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)
Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)
Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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