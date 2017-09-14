Trump Demokratlar ile "Daca" Konusunda Anlaşma Yapıldığını Reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların ülkede kalmasına imkan veren program konusunda Demokratlarla anlaşmaya varıldığını reddetti.



Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programı konusunda anlaşma yapılmadığını belirtti.



Göçmen programına ilişkin Trump, "Geniş çaplı sınır güvenliğinin rızaya dayalı kabul edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.



Başkan Trump, eski ve halen mevcut olan çitlerle duvarların yenilenmesi şeklinde inşa halinde olan Meksika duvarının inşaatına devam edileceğini kaydetti.



Demokratların Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Trump ile görüşmelerinin ardından, kamuoyunda "Deferred Action for Childhood Arrivals" ifadesinin kısaltması DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı kısa süre önce sona erdiren Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını ilişkin açıklama yapmıştı.



İki Demokrat, sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve haklarının korunması noktasında uzlaşmaya varıldığını bildirmişti.