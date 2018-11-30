Trump'dan Alaska Depremi Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da meydana gelen şiddetli deprem hakkında açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da meydana gelen şiddetli deprem hakkında açıklamada bulundu. Trump, vatandaşları yönlendirmeleri takip etmeleri konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Trump, depremin şiddetine vurgu yaparak, "Lütfen size yardım etmek için yönlendirmelerde bulunan üst düzey eğitimli uzmanların yönlendirmelerini takip edin. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak, Tanrı hepinizi korusun" ifadelerini kullandı. - BUENOS AIRES