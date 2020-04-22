Trump'dan ABD donanmasına, taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde İran silahlı botlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle