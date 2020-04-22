Trump'dan ABD donanmasına, taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri
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Trump'dan ABD donanmasına, taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

22.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:00
Trump'dan ABD donanmasına, taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim." ifadesini kullandı.

ABD donanmasına bağlı beşinci filo, geçen hafta Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, sürat teknelerinin yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirilmişti.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusuna ait sürat tekneleri ile Basra Körfezi'nde bulunan ABD savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesine ilişkin, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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