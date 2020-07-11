Trump DACA'yı da kapsayan yeni bir göçmenlik kararnamesi imzalayacak
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Trump DACA'yı da kapsayan yeni bir göçmenlik kararnamesi imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, dün yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) adlı program kapsamındakilere vatandaşlık hakkının yolunu da açacak yeni bir göçmenlik kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump DACA'yı da kapsayan yeni bir göçmenlik kararnamesi imzalayacak
11.07.2020 02:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 02:33

ABD Başkanı Donald Trump, dün yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) adlı program kapsamındakilere vatandaşlık hakkının yolunu da açacak yeni bir göçmenlik kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump, İspanyolca yayın yapan Florida merkezli Telemunda televizyonuna verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DACA programını sonlandırmak için Yüksek Mahkemeye yeniden başvuru yapacağı için eleştirilen Donald Trump, kimseyi sınır dışı etmek gibi bir niyeti olmadığını vurguladı.

Trump, DACA'yı önemsediğini, ancak Demokratların bu konuda uzlaşmaya yanaşmadığını belirterek, "Gelecek birkaç hafta içinde, göç konusunda bir kararname imzalayacağım. Bu büyük bir kararname olacak, bu haberi ilk kez size veriyorum. Kararnamenin bir parçası da DACA olacak ve bu programlardan yararlananlara vatandaşlığın yolu açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19'a karşı savaşı kaybetmiyoruz"

ABD Başkanı Trump, Florida'da ve California'da Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerin artışa geçmesine ilişkin ise "Biz savaşı kaybetmiyoruz, kazanıyoruz. Bazı bölgelerde hala kıvılcımlar var ama zamanla bunlar da söner. Ne yazık ki bu veba Çin'den geldi. Çin'in bunu durdurması rezillik." ifadesini kullandı.

Latin kökenli Amerikalıların Kovid-19 salgınından daha çok etkilenmesine ilişkin Trump, "Bunun birçok nedeni olabilir. Kovid-19, diyabeti, kalp hastalıkları ve obezitesi olan insanları vuruyor." şeklinde görüşünü paylaştı.

Donald Trump, Venezuela'da kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'yu hala destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya ise "Ben şu an Venezuela'da kim seçilmişse onu destekliyorum, bu durumda da Guaido seçilmiş görünüyor. Ancak ülkede sistem o kadar kötü ki Guaido güç kaybediyor. Biz halkın desteği olan birisinin başa gelmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

Yüksek Mahkemenin DACA kararı

Yüksek Mahkeme, 18 Haziran'da 4'e karşı 5 oyla alınan kararla Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına karar vermişti. Mahkeme, Trump yönetiminin, DACA programının sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetmişti.

Donald Trump ise 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, mahkemenin istediği belgeleri tamamlayarak yeniden başvurularını yapacaklarının altını çizerek, "Ben, DACA'dan faydalanan kişilerle Demokratlardan daha fazla ilgilenmek istedim, ancak Demokratlar son 2 yıldır bu konuda müzakereleri reddediyor. Onlar DACA'yı terk etti." değerlendirmesinde bulunmuştu.

DACA, 700 bin yasa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenlemelerine ya da ülkeyi terk etmelerine ilişkin kararı Eylül 2017'de imzalayan Trump, sonraki açıklamalarında belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

DACA programı, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu kişilere 2 yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, Eylül 2017'de programı bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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