Trump: 'Daca' Konusunda Anlaşmaya Varmadık

ABD Başkanı Trump, 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların ülkede kalmasına imkan veren program konusunda Demokratlarla anlaşmaya varıldığını reddetti.

Trump: 'Daca' Konusunda Anlaşmaya Varmadık

ABD Başkanı Trump, 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların ülkede kalmasına imkan veren program konusunda Demokratlarla anlaşmaya varıldığını reddetti.

Kaynak: Dunya.com