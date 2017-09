Trump Daca'da Geri Adım Attı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların sınır dışı edilmesi yolundaki talebinde geri adım attı.



Demokratlar, Trump ile sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve sınır güvenliği konusunda anlaştıklarını duyurdu.



Söz konusu açıklama Trump ile görüşen Demokratların Senato'daki Grup Başkanı Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi'ndeki Grup Başkanı Nancy Pelosi tarafından yapıldı.



Bu uzlaşmaya göre, Demokratlar, Kongreye getirecekleri yasa teklifiyle söz konusu göçmenlerin haklarının korunması için yasal adım atacak



Görüşmede, ülkenin özellikle güney sınır güvenliği noktasında da mutabık kaldıklarını aktaran Demokratlar, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarla ilgili ise herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını duyurdu.



DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren program, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılmıştı.



