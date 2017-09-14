Trump Daca Anlaşmasını Yalanladı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump tweetinde şu ifadelere yer verdi:



"DACA üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılmadı dün akşam. Anlaşmaya onay vermem için önce büyük ölçekli bir sınır güvenliği konusunda uzlaşmaya varmamız gerekli ki o da ciddi bir oylama konusu olur."



'Hayalperestler' olarak adlandırılan ve çocuk yaşta ülkeye gelen bu kişilerin durumuna ilişkin bir önceki başkan Barack Obama bir devlet programı oluşturmuş ancak Trump bu programı sonlandırdığını ve yüzbinlerce kişiyi sınırdışı edeceğini açıklamıştı.



Şimdi 'hayalperestler' başta olmak üzere ülkede birçok kesimden insan Trump'a tepki gösteriyor.



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Tags: Göç ABD Donald Trump Gepost: 14 september 2017