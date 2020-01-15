Trump da elendi, Higgins devam

15.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:14

2020 Snooker Masters’a favori isimlerin ilk turdan elenmesi damgasını vuruyor. İlk gün Mark Selby ve Ding Junhui, ikinci gün Neil Robertson ve Mark Allen turnuvaya veda etmişti. Dün ise dünya bir numarası ve turnuvanın son şampioyonu Judd Trump, elenen oyuncu oldu.

Trump’ın rakibi, bu sene sıralama turnuvalarından Uluslararası Şampiyona’da final oynayan ve Çin Şampiyonası’nı kazanan Shaun Murphy’ydi. Sezonun formda isimlerinden Murphy’ye karşı ilk frame’i 128’lik bir seri ile kazanan Trump, sonrasındaki iki frame’İ kaybetse de seans arasına 2-2 eşitlik ile girdi.

İkinci seansa da frame alarak başlayan son dünya şampiyonu, sonrasında tüm frame’leri kaybetti. Kazanan, 6-3’lük skorla Murphy oldu. Trump böylelikle 2018’de yarı final oynadığı, 2019’da ise şampiyon olduğu turnuvaya, 2017’den sonra bir kez daha ilk turda veda etti.

Günün ikinci maçında ise bir başka favori oynuyordu. John Higgins, Barry Hawkins karşısında ilk seanstaki tüm frame’leri kazandı. İkinci seansta ise yalnızca bir frame kaybeden İskoç oyuncu, pek zorlanmadan ikinci tura yükseldi.

Bugün son ilk tur maçları oynanacak. Günün ilk maçında Kyren Wilson ile Jack Lisowski 16:00’da, ikinci maçında ise Mark Williams ile Stuart Bingham 22:00’de karşılaşacaklar. İki mücadeleyi de Eurosport ekranlarından izleyebilirsiniz.