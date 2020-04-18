Trump: Covid-19'un laboratuvardan çıktığı iddiaları mantıklı, Çin'deki ölü sayısı ABD'den daha fazla
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Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

Trump: Covid-19'un laboratuvardan çıktığı iddiaları mantıklı, Çin'deki ölü sayısı ABD'den daha fazla

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi.

18.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:37
Trump: Covid-19'un laboratuvardan çıktığı iddiaları mantıklı, Çin'deki ölü sayısı ABD'den daha fazla

ABD Başkanı Donald Trump, covid-19 salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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