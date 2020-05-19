Trump: Covid-19'dan korunmak için hidroksiklorikin içeren sıtma ilacı kullanıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı yaklaşık bir buçuk haftadır sıtma hastalarına verilen hidroksiklorikin içeren ilaç kullandığını açıkladı.
19.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:48
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı yaklaşık bir buçuk haftadır sıtma hastalarına verilen hidroksiklorikin içeren ilaç kullandığını açıkladı. Trump bu ilaçla birlikte çinko takviyesi aldığını da belirtti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com