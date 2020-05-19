Trump: Covid-19'dan korunmak için hidroksiklorikin içeren sıtma ilacı kullanıyorum ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı yaklaşık bir buçuk haftadır sıtma hastalarına verilen hidroksiklorikin içeren ilaç kullandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı yaklaşık bir buçuk haftadır sıtma hastalarına verilen hidroksiklorikin içeren ilaç kullandığını açıkladı. Trump bu ilaçla birlikte çinko takviyesi aldığını da belirtti.View on euronews