Trump Covid-19'a karşı önerdiği dezenfektan çözümünden geri adım attı: Sözlerim kinayeydi ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesi yönündeki önerisinin alaycı bir şaka olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesi yönündeki önerisinin alaycı bir şaka olduğunu söyledi.

Trump, Oval Ofis'te 484 milyar dolarlık ek bütçe için düzenlenen imza töreninde, dün yaptığı ve ülke kamuoyunda sert tepkilere neden olan, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle