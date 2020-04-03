Trump: "Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Trump: "Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Trump: "Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz.

03.04.2020 03:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 03:14
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi." dedi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan Trump, "Önümüzdeki 4 hafta yayımladığımız önlemlere uyulması çok önemli. Kaderimiz kendi ellerimizde." ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle virüse karşı en savunmasız kesim olan yaşlıların kaldığı huzurevlerine yönelik de yeni kısıtlamalara gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu ana, bakım evleri tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm personelin buralara girişini askıya aldı. Ayrıca, bugün tüm bakımevlerinde, virüsün yayılmasının önlenmesi için bir grup kişiye hep aynı çalışanın bakmasını tavsiye ettik. Ayrıca, sağlıklı ve hasta kişilerin de alanlarının ayrılması gerekiyor."

Günde 100 binin üzerinde test

ABD'de şu anda günde 100 binin üzerinde virüs testi yapıldığını kaydeden Trump, "ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), antikor testine de onay verdi. Bu sayede Kovid-19'u atlatan kişilerin bağışıklık sistemini anlayabilecekler." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 ile mücadelede ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının üretilmesi için bugün 6 firmaya yetki verildiğini anımsatarak, bunlara ek olarak 3M isimli firmanın da N95 maskeleri üretmesi için harekete geçtiğini duyurdu.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA), virüs salgınından etkilenen bölgelere yardımları hızla götürdüğüne işaret eden Trump, New York'ta Javits Center isimli fuar alanının hastaneye çevrildiğini kaydetti.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun normalde, koronavirüslü olmayan hastalar için inşa edilen bu yerin, Kovid-19 hastanesine çevrilmesi için talepte bulunduğuna işaret eden Trump, "Bu talebi değerlendirdik ve olumlu yanıt vermeye karar verdik. Javits Center'daki hastane, Kovid-19 hastanesi olacak. Buraya çalışan desteği ise ordu ve federal yönetim tarafından verilecek." dedi.

Sağlık çalışanlarına çağrı

Trump, federal hükumetin elinden geleni hızlı ve profesyonelce yaptığını savunarak, "Şu anda New York'un sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Virüsten çok etkilenmeyen bir yerdeyseniz ve sağlık çalışanıysanız, New York Valiliğinin sitesini ziyaret ederek kayıt olun. Size gerçekten ihtiyacımız var. Aynı şekilde Louisiana ve Michigan'ın da ihtiyacı var." çağrısında bulundu.

Bu sabah ikinci kez Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun "negatif" çıktığını belirten Trump, "Benden örnek almaları 1 dakika sürdü. Sonuç ise 15 dakikada çıktı. Sonra işime devam ettim. Bu, yaptırdığım ikinci test. Sırf yeni testlerin ne kadar hızlı olduğunu görmek için yaptırdım. Bu testin, öncekilerden daha iyi olduğunu söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.

Trump, bazı eyaletlerin kendileri önceden hazırlık yapmamalarına rağmen her şeyi federal hükumetten beklediğine vurgu yaparak, "Eyaletler, kendi stoğunu kendisi yapmalıydı. Federal hükumet olarak biz sadece bir desteğiz. Biz sipariş memuru değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

"şal" tavsiyesi

ABD'lilerin maske takıp takmamasına yönelik de önlemleri yakında açıklayacaklarını kaydeden Trump, şunları söyledi:

"Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler."

Rusya'dan satın alınan ve dün New York'a gelen tıbbi malzemeler hakkında ise Trump, "Rusya güzel bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Bunun Rusya propagandası olduğunu zerrece düşünmüyorum." diye konuştu.

Trump, İran'ın ekonomisinin de büyük zorluklar içinde olduğunu ancak, yaptırımların gevşetilmesi konusunda kendilerine bir talep gelmediğini ileri sürdü.

Sigortasız kişiler için yeni düzenlemeler yolda

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı ve Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün lideri Mike Pence de sigortasız kişilerin hastane masrafına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Şu andaki önceliklerinin, insanların hastane masrafından korkmaması olduğunu belirten Pence, "Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hastanelerin sigortasız kişilere verdiği hizmetin Beyaz Saray tarafından karşılanmasını içeren bir teklif üzerine çalışıyor. Başkan, nihai kararını yarın verecek. Amerikan halkının, Kovid-19 testi ya da tedavi masrafından korkmasını istemiyoruz." dedi.

"Amerikalıların önlemlere uymadığını görüyoruz"

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx, ABD'de herkesin alınan önlemlere uymadığını belirterek, "Elimizdeki vaka ve ölüm verilerine baktığımızda, Amerikalıların hepsinin önlemlere uymadığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir durum." uyarısında bulundu.

Maskeler konusunda da uyarıda bulunan Birx, "Maske takan kişilerin kendilerini yapay bir koruma altında hissetmelerini istemiyoruz. Maske taksanız bile sosyal mesafeyi korumalısınız. Maske takmak bir tedavi değildir." dedi.

Trump ise Birx'ün bu açıklaması üzerine, "Amerikalıların sosyal mesafeye uymadığına dair başlıklar istemiyorum. Amerikalıların mükemmel iş çıkardığını görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler Haberler
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haberler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı Haberler
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek...
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç İçişleri Bakanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Falcao Basketbolcu Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Trump: "Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 03:51:47. #1.14#
title