Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes

Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes

Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi

Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes

Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi.

Çin basınına göre yapılan anlaşma sayesinde Washington, 300 milyar dolar değerindeki mallara getirmeyi planladığı yeni ek vergileri durduracak. İki ülkenin anlaşma detaylarını basın bildirileriyle kamuoyuna duyurması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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