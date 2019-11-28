Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı
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Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26
Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , 'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.


Trump, yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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