Trump: Çin ve tarifeler konusunda gidilecek uzun yol var
Xi ile Arjantin'de cumartesi günü gerçekleştireceği görüşme öncesi twit atan Trump, "Çin ve tarifeler konusunda gidilecek çok uzun yol var. Çin'e uygulanan tarifeler sayesinde ABD Hazinesi'ne milyarlarca dolar akıyor" dedi.
Xi ile Arjantin'de cumartesi günü gerçekleştireceği görüşme öncesi twit atan Trump, "Çin ve tarifeler konusunda gidilecek çok uzun yol var. Çin'e uygulanan tarifeler sayesinde ABD Hazinesi'ne milyarlarca dolar akıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com