Trump: Çin ve tarifeler konusunda gidilecek uzun yol var

Xi ile Arjantin'de cumartesi günü gerçekleştireceği görüşme öncesi twit atan Trump, "Çin ve tarifeler konusunda gidilecek çok uzun yol var. Çin'e uygulanan tarifeler sayesinde ABD Hazinesi'ne milyarlarca dolar akıyor" dedi.

Trump: Çin ve tarifeler konusunda gidilecek uzun yol var

Xi ile Arjantin'de cumartesi günü gerçekleştireceği görüşme öncesi twit atan Trump, "Çin ve tarifeler konusunda gidilecek çok uzun yol var. Çin'e uygulanan tarifeler sayesinde ABD Hazinesi'ne milyarlarca dolar akıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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