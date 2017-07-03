Trump, Çin ve Japon Liderleriyle Kuzey Kore'yi Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşerek "Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehditleri" ele aldığı bildirildi.



Beyaz Saray, Trump ile Şi ve Abe arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada Trump'ın "Kuzey Kore'nin oluşturduğu nükleer ve balistik füze tehdidiyle" ilgili endişelerini Şi'ye aktardığı, iki liderin de Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.



Trump'ın tüm ticari ortaklarıyla daha dengeli bir ilişki kurma noktasındaki kararlılığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, iki liderin Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesinde görüşeceklerine işaret edildi.



Abe ile de ayrıca görüşen Trump'ın Kuzey Kore'nin bölgeye oluşturduğu tehdide dikkat çektiği ve ABD ile Japonya arasındaki ittifakın her tür tehdide karşı hazır olduğunu dile getirdiği belirtildi.



Açıklamada, Trump'ın Japonya Başbakanı ile de Hamburg'da bir görüşme yapacağı kaydedildi.



7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak 12. G-20 Olağan Zirvesine katılacak olan Trump'ın, birçok devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler yapması bekleniyor.