Trump: Çin kasım ayındaki seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak
ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs salgınına karşı tutumunu eleştirerek "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatleri bunun apaçık kanıtıdır." diye konuştu.
30.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:50
ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs salgınına karşı tutumunu eleştirerek "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatleri bunun apaçık kanıtıdır." diye konuştu.
Trump, haftalardır koronavirüs krizinin tek sorumlusu olarak Çin'i hedef göstermiş, salgın sebebiyle ABD'de yaşanan ekonomik krizin seçimleri kazanmasını tehlikeye atacağını öne sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com