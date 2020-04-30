Trump: Çin kasım ayındaki seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs salgınına karşı tutumunu eleştirerek "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatleri bunun apaçık kanıtıdır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs salgınına karşı tutumunu eleştirerek "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatleri bunun apaçık kanıtıdır." diye konuştu. Trump, haftalardır koronavirüs krizinin tek sorumlusu olarak Çin'i hedef göstermiş, salgın sebebiyle ABD'de yaşanan ekonomik krizin seçimleri kazanmasını tehlikeye atacağını öne sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com