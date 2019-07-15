Trump : Çin'in büyümesi ABD vergileriyle rekor düşük düzeyde

– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin gümrük vergilerinin etkisiyle Çin'in ekonomik büyümesinin 27 yıldan bu yana en düşük düzeyine indiğini belirtti.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin, ikinci çeyrekte 27 yıldan bu yana en yavaş büyüme sürecini yaşıyor. Şirketlerin Çin piyasasından ayrılmak istemelerindeki en büyük etken ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri. Binlerce şirket Çin pazarından ayrılıyor. Bu durum da, Çin'in ABD ile neden anlaşmaya varmak istediğini açıklıyor" dedi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrekte yüzde 6.2 ile 27 yıldan bu yana en düşük oranlı büyümenin gerçekleştiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

- İstanbul