Trump: Çin ile anlaşamazsak Pekin ile ticarete ek vergiler gelecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunların giderilememesi halinde, Pekin'den yapılan ticarete ek vergiler getirmeyi planladığını söyledi.

G20 zirvesi dolayısıyla Japonya'da bulunan Trump, basına yaptığı açıklamada ABD ve Çin arasında son dönemde yaşanan "ticaret savaşlarına" değindi. Euronews.com'da Görüntüle