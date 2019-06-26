Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

– ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi.

Trump, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde Bir arayua geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD'nin ek gümrük vergileri sayesinde bir "servet" kazanacağını belirtti.

Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin'in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.

Kaynak: DHA