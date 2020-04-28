Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yürütüyoruz ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabileceğini belirterek, "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının ilk çıktığı ülke olan Çin'de durdurulabileceğini belirterek, "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz." dedi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ile mücadele ile ilgili değerlendirmede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com