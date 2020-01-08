: Trump: Can kaybımız yok, İran tavır değişmezse ekonomik yaptırımla cevap veririz

08.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:54

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da açıklamada bulunacak. Trump'ın canlı açıklamasının TSİ saat 15: 00'te başlaması bekleniyorView on euronews

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