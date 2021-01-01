Trump, çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı
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Trump, çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı

01.01.2021 02:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:34
Trump, çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen ve çalışma vizeli kişilerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları 31 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen ve çalışma vizeli kişilerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları 31 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un ülkenin iş alanları üzerindeki etkisinin devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı, Kovid-19 salgını nedeniyle yıl sonuna kadar askıya alınan göçmen ve çalışma vizeli kişilerin girişine yönelik kısıtlamaların 31 Mart'a kadar uzatıldığını kaydetti.

Trump, ülkeye göçmen girişini askıya aldığı, 22 Nisan'da imzaladığı, 60 gün geçerli olan kararnameyi yıl sonuna kadar uzattığı ve kapsamına göçmen olmayan bazı vize türlerini de alacak şekilde genişlettiği yeni bir kararname imzalamıştı.

Trump'ın imzaladığı kararname ile ABD'ye 2020 sonuna kadar "göçmen vizesi" sahibi kişiler alınmayacaktı. Ayrıca bazı "göçmen olmayan vize" kategorisinde olan ancak sahibine çalışma imkanı tanıyan vizeler de kararname kapsamına alınmıştı.

"Göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleri de kararname kapsamına alınırken, H-1B vize programında vize için en yüksek maaş sahibi kişilere öncelik veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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