Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim
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Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

02.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:04
Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim

ABD Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada "Bugün Beyaz Saray'da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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