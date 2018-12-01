Trump, Bush'un Cenaze Törenine Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün hayatını kaybeden 41. ABD Başkanı George H.W. Bush'un cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Bush'un cenaze törenine katılacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Ayrıca Bush'un ölümünden dolayı Trump'ın bugün Arjantin'de yapması planlanan basın toplantısının da iptal edildiği aktarıldı.

Ulusal yas ilan edildi

Beyaz Saray açıklamasında Trump'ın, 5 Aralık Çarşamba gününü Ulusal Yas Günü ilan ettiği bilgisine de yer verildi. Ayrıca ülke genelinde tüm federal kurumlarda Amerikan bayraklarının 30 gün boyunca yarıya indirileceği de belirtildi.

"Baba Bush" olarak bilinen ABD'nin 41. Başkanı için Trump yazılı bir açıklama yaparak Bush'un anısının yaşatılacağını ifade etti.

Trump'ın dışında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis gibi kabinenin önemli isimleri de ayrı ayrı yazılı açıklamalar yaparak Bush'un anısını saygıyla andıklarını vurguladı.

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush, 94 yaşında Teksas'ın Houston kentinde hayatını kaybetmişti. ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edilmişti.