Trump, bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak
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Trump, bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın, perşembe günü sosyal medya platformlarına ilişkin bir kararname imzalayacağını açıkladı.

Trump, bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak
28.05.2020 05:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 05:31

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın, perşembe günü sosyal medya platformlarına ilişkin bir kararname imzalayacağını açıkladı.

Trump'ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, McEnany, atılacak adımlara ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

McEnany, Trump'ın perşembe günü sosyal medya konusunda bir kararname imzalayacağını belirtti ancak kararnamenin içeriğine ilişkin bir bilgi vermedi.

- Trump ve Twitter arasında "bilgiyi doğrulama" tartışması

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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