Trump, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile Florida'da görüşecek

06.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:52

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yarın Florida eyaletinin Palm Beach kentinde bir araya gelecek.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, hafta sonunu Palm Beach'deki Mar-a-Lago adlı yerleşkesinde geçirecek olan Trump'ın yarın, Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, "İki lider, daha refah, güvenli ve demokratik bir dünya inşa etme olanaklarını görüşecek. Batı Yarımkürenin en büyük iki ekonomisinin liderleri olarak Trump ve Bolsonaro, Venezuela'da demokrasinin yeniden sağlanması ve Orta Doğu'ya barışın getirilmesi olanaklarını, büyüme sonrası ticaret politikaları ile altyapı yatırımlarını ele alacak." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca görüşmede Trump'ın, ABD ile güçlü müttefikliği için Brezilya'ya teşekkür edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA