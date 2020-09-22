Trump, BM'de Çin'i virüsü dünyaya yaymakla suçladı ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, korona virüs salgınında yurt içi uçuşlarını kapatırken yurt dışı uçuşları kapatmayarak virüsü dünyaya yaydığı gerekçesiyle Çin'i suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, korona virüs salgınında yurt içi uçuşlarını kapatırken yurt dışı uçuşları kapatmayarak virüsü dünyaya yaydığı gerekçesiyle Çin'i suçladı. Trump, Covid-19'u bir kez daha "Çin virüsü" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sanal olarak başladı. Liderlerin daha önce çektikleri videolar ile katıldıkları BM 75. Genel Kurulun açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Guterres'in ardından Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump konuştu. BM'nin 75. yıl dönümünde konuşma yapmaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Trump, korona virüs salgınına değindi. ABD'nin korona virüs ile başa çıkmasını "olağanüstü" olarak değerlendiren Trump, Covid-19'u bir kez daha "Çin virüsü" olarak nitelendirdi.

Trump, Çin hükümetinin salgının başlangıcında kendi sınırları içerisinde iç uçuşlarını kapatırken yurt dışı uçuşları kapatmayıp virüsü dünyaya yaydığını gerekçe göstererek suçladı. Korona virüs tedavilerine de değinen Trump ABD'de aşı çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Aşıyı bulacağız" diye konuştu.

ABD'yi tüm ülkelerin üstünde tuttuğunu söyleyen Trump, tüm ülkelerin bu şekilde yapması gerektiğini söyledi. Trump, aynı zamanda ABD'nin dünyadaki en güçlü askeri donanıma sahip olduğunu ifade ederek, "Şu anda daha önce olduğumuzdan çok güçlüyüz" dedi.

ABD'nin her zaman insan haklarını koruduğunu ifade eden Trump, Orta Doğu'daki pek çok ülke için barış getirdiğini ve Afganistan için de aynı barışı getireceğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı