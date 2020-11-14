Trump: Biz kazanacağız
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Trump: Biz kazanacağız

14.11.2020 23:54 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:57
Trump: Biz kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu. "Biz KAZANACAĞIZ" diyen Trump, "Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, 'hileli' ve 'yozlaşmış' bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.


Trump: Biz kazanacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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