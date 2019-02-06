Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı

Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore ile ilişkilerden İran ve Venezuela'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Trump konuşmasında Meksika sınırına duvar öreceğini yineledi ayrıca "DEAŞ'ın kalıntılarını" yok etmek için müttefik ülkelerle çalıştıklarını söyledi.