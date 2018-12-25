Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile her yıl düzenlenen Noel etkinliği kapsamında çocukların telefonlarına yanıt verdi. Trump'ın yedi yaşındaki bir çocukla Noel Baba hakkında yaptığı sohbet ise sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİLER

Noel arifesinde Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı'nı (Norad) arayıp 'Noel Baba'nın anlık konumu hakkında' bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump'a bağlanıyor. Trump çifti de Beyaz Saray'da çocukların sorularına yanıt verip onlarla sohbet ediyor.

Melania Trump

NOEL BABA SOHBETİ OLAY OLDU

Trump'ın Noel Baba'ya inandığını söyleyen yedi yaşındaki Coleman isimli çocuğa yanıtı oldukça fazla konuşuldu.

Trump, Coleman adındaki çocuğa "Merhaba, Coleman mı? Mutlu Noeller. Nasılsın? Kaç yaşındasın? Okulda başarılı mısın? Hala Noel Baba'ya inanıyor musun? Çünkü yedi yaşında Noel Baba'ya inanmak marjinal, değil mi?" dedi.

ABD Başkanı Trump

ÖĞRETMEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

ABD'nin New Jersey kentinde ilkokul birinci sınıf çocuklarına "Noel Baba gerçek mi?" sorusu soran ve bunun üzerine Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırılmıştı.