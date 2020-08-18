Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti
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BBC

Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden ABD'de 173 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Başkan Trump'un şimdiye kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelenda'yı örnek göstererek "Neler olduğunu görüyor musunuz? Büyük bir artış var. Bu çok korkunç bir şey" demesi şaşkınlık yarattı.

18.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:55

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin "büyük bir dalgayla" karşı karşıya olduğunu öne sürerek bir günde dokuz yeni vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise ülkesinin aynı gün 42.000 vakanın açıklandığı ABD'yle kıyaslanamayacağını söyledi.

ABD'DE 173 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgında Yeni Zelanda'da şimdiye kadar toplam 22 kişi hayatını kaybederken, ABD'de de 173.000'den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm kayda geçti.4,8 milyon nüfuslu Yeni Zelanda, dünya genelinde Covid-19'dan ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, bugüne kadar 1643 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan ölüm oranı 100.000'de 0,45 kişi.328 milyon nüfuslu ABD'de ise bu oran 100.000'de 51,98. ABD'de toplam vaka sayısı 5 milyon 600 bin'i geçmiş durumda.

ARDERN: BARİZ ŞEKİLDE YANLIŞ

Minnesota'da bir mitingde konuşan Trump, "Yeni Zelanda'da neler olduğunu görüyor musunuz? Büyük bir artış var. Bu çok korkunç bir şey. Biz bunu istemeyiz. Bu görünmez bir düşman ve Çin'den Avrupa'ya ya da dünyanın geri kalan kısmına gelmesine izin verilmemeliydi" dedi.

Trump'ın açıklamaları Yeni Zelanda'da öfkeye neden oldu. Başbakan Jacinda Ardern, Trump'ın sözlerinin "bariz şekilde yanlış" olduğunu belirterek "Dünyada salgını yakından takip eden herhangi bir kişi, bir günde 9 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yla her gün on binlerce vakanın görüldüğü ABD'yle ya da birçok ülkeyle kıyaslanamayacağını kolayca görebilir" diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle 'pes' dedirtti
BBC
Haber Yorumları (1)
SEYFİ: Trump ve diğer zalim ABD yöneticileri ne zman covid olacaklar BEKLİYORUM sabırsızlıkla
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