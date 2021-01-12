Trump, Biden'ın yemin töreni için Washington DC'de "acil durum" ilan etti
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Trump, Biden'ın yemin töreni için Washington DC'de "acil durum" ilan etti

12.01.2021 04:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 04:22
Trump, Biden'ın yemin töreni için Washington DC'de

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına bir "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

Acil durum çerçevesinde Trump'un, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetimi Ajansını (FEMA) gerekli tüm acil ihtiyaçların karşılanması ile görevlendirdiği kaydedildi.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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