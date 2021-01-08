Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
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Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı

08.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:06
Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi.

Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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