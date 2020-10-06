Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor
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Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor

06.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:16
Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi devam ederken Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

ABD Başkanı Donald Trump yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi devam ederken Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika olacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, "Kendimi muhteşem hissediyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika olacak" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Beyaz Saray'a dönmüştü. - WASHINGTON

Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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