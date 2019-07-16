Trump: Benim ırkçı bir yanım yok

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda attığı Tweetlerin 'ırkçı' olmadığını iddia ederek, "Benim ırkçı bir yanım yok" dedi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Söz konusu Tweetler ırkçı değil. Benim ırkçı bir yanım yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendisinin Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan ırkçı yorumlarını kınamaya yönelik Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamaya dair de konuşan Trump, "Yapılması beklenen oylama Demokratların safsatası. Cumhuriyetçiler 'zayıflık' gösterip onların tuzağına düşmemeli. Bu oylama, hareketlerini göz önünde bulundurursak ülkemizden nefret ettiğine inandığım Demokrat temsilcilerin kullandığı kaba dil, ifadeler ve yalanlarla ilgili olmalı" dedi.

Kaynak: DHA