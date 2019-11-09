Trump Başkanlığının 3. Yılında Zor Günler Geçiriyor

Trump Başkanlığının 3. Yılında Zor Günler Geçiriyor

8 Kasım, Donald Trump'ın Amerika'nın 45'inci başkanı olmak üzere 2016 başkanlık yarışını kazanmasının üçüncü yıldönümü. Ancak yıldönümünde Trump, başkanlığına karşı en büyük tehdit olan azil soruşturmasıyla karşı karşıya.

09.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46

8 Kasım, 'ın Amerika'nın 45'inci başkanı olmak üzere 2016 başkanlık yarışını kazanmasının üçüncü yıldönümü. Ancak yıldönümünde Trump, başkanlığına karşı en büyük tehdit olan azil soruşturmasıyla karşı karşıya



Haber Videosu: Trump Başkanlığının 3. Yılında Zor Günler Geçiriyor
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