Trump Başkanlığının 3. Yılında Zor Günler Geçiriyor

09.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46

8 Kasım, Donald Trump'ın Amerika'nın 45'inci başkanı olmak üzere 2016 başkanlık yarışını kazanmasının üçüncü yıldönümü. Ancak yıldönümünde Trump, başkanlığına karşı en büyük tehdit olan azil soruşturmasıyla karşı karşıya