Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı
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BBC

Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı

20.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:25
Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden'a devretmeden önce, yolsuzlukla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon dahil 73 kişi hakkında af çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden'a devretmeden önce, yolsuzlukla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon dahil 73 kişi hakkında af çıkardı. Trump, 70 kişinin de cezasını hafifletti.

Lobi faaliyetleriyle bilinen iş adamı Elliot Broidy ve rap sanatçısı Lil Wayne hakkında da af kararı çıkarılırken, bir diğer rap yıldızı Kodak Black ve eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick'in cezaları hafifletildi.

Trump kendisi veya aile fertleri için ise af yetkisini kullanmadı.

ABD Başkanları görev sürelerinin tamamlanmasına az bir süre kala da bazı kişileri affedebiliyor.





Steve Bannon kimdir?

Trump'ın hakkında af çıkardıkları arasında en çok dikkat çeken isim, Steve Bannon.

Bannon, 2016'daki başkanlık kampanyası sırasında Trump'a danışmanlık yapmıştı ve onun stratejisini belirleyen isimdi. Geçen yıl Ağustos ayında, ABD-Meksika sınırında duvar inşasını finanse etmek üzere düzenlenen kampanyada yolsuzluk yapmakla suçlandı.

Savcılık, Bannon ve diğer üç kişinin, 25 milyon dolar toplanan kampanyada yüz binlerce dolar dolandırıcılık yaptığını, Bannon'ın en az 1 milyon dolar aldığı ve bunun bir kısmını kendi şahsi harcamalarında kullandığını iddia etmişti.

Henüz davası başlamayan Bannon ise suçlamaları reddetmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Bannon'ın "muhafazakar hareketin önemli bir lideri olduğu ve siyasi feraseti ile tanındığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, savcılığın Bannon hakkındaki suçlamalarının "onun siyasi bir projeye katılmış olmasıyla ilgili olduğu" ifade edildi.





Joe Biden bugün göreve başlıyor

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımısı seçilen Kamala Harris, bugün yemin ederek göreve başlayacaklar.

İki hafta önce Trump taraftarlarının Kongre'ye saldırmasının ardından yemin töreni öncesi başkent Washington'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kitlelerin törene katılmasına izin verilmeyecek.

Trump, başkanlığı devretmeden önce eski danışmanı Bannon dahil 73 kişi hakkında af kararı çıkardı
BBC
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