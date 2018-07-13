Trump: "Başkan Ben Olsaydım Putin, Kırım'ı İlhak Edemezdi"

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin, Kırım'ı Obama döneminde ilhak etti. Eğer Başkan ben olsaydım Kırım'ı ilhak edemezdi. Bu Obama'nın yol açtığı bir felakettir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenledi. Trump, The Sun gazetesine verdiği röportajı yalanlayarak "Başbakan May'i eleştirmedim. May'e saygım vardır. Benim söylediğim şeyler doğru aktarılmadı, bunlar yalan haber" dedi. Trump CNN'den bir soru almayı reddederek "CNN sahte haberler yapıyor, CNN'den sorular almıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Brexit hakkında söylediği iddia edilen tavsiyesini reddederek "Ben bir şey önerdim ama kabul edilmedi. Brexit hakkında harika bir şey yapıyor. Benim istediğim hiçbir engelleme olmadan İngiltere ile ticaret yapmak" açıklamasını yaptı.

Avrupa'daki göç hakkında konuşan Trump, Avrupa'nın kültürel dokusunun zarar gördüğünü ileri sürerek "Bence Avrupa için çok kötü oldu. Kültürü değiştirdiğini düşünüyorum. Bence Avrupa için olumsuz bir şey, çok olumsuz bir şey" ifadelerini kullandı.

"Obama'nın yol açtığı bir felakettir"

Putin ile pazartesi günü yapacakları görüşmeye ilişkin konuşan Trump, Rusya'yla iyi bir ilişki sürdürmek istediklerini sözlerine ekleyerek "Putin ile Ukrayna, Suriye ve nükleer silahlanma konularını konuşacağız. İyi bir ilişkimiz olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Putin'in Kırım'ı Obama döneminde ilhak ettiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, "Putin, Kırım'ı Obama döneminde ilhak etti. Eğer Başkan ben olsaydım Kırım'ı ilhak edemezdi. Bu Obama'nın yol açtığı bir felakettir" dedi. - LONDRA