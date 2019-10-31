Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı

Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı

Trump, IŞİD lideri el-Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynayan Conan isimli köpeğe madalya takarken gösteren sahte bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

31.10.2019 00:52
Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynayan Conan isimli köpeğe madalya takarken gösteren sahte bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.


Bilgisayarla üzerinde oynanarak hazırlanan fotoğrafta Trump üzerinde pati amblemi olan bir madalyonu oldukça neşeli görünen köpeğe takarken görülüyor. Trump fotoğrafı "Amerikan kahramanı" notuyla paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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