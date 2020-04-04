Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili azil soruşturması açılmasına yol açan muhbir mektubunu ABD Kongresi'ne ileten İstihbarat Servisleri Başmüfettişi Michael Atkinson'u kovdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili azil soruşturması açılmasına yol açan muhbir mektubunu ABD Kongresi'ne ileten İstihbarat Servisleri Başmüfettişi Michael Atkinson'u görevden aldı.

Trump, görevden alma gerekçesi olarak Başmüfettiş Atkinson'a artık güveninin kalmamasını gösterdi.

Demokratlar, ABD Başkanını koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ulusal acil durum esnasında intikam peşinde koşmakla ve istihbarat servisine zarar vermekle suçluyor.

Trump, Cuma günü Kongre'ye ilettiği mektubunda, Atkinson'ın 30 gün içerisinde görevden alınacağını kaydetti. Associated Press'e konuşan kaynaklar, Atkinson'ın bu sürede idari izinli sayılacağını ve çalışmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı, yeni başmüfettişi "ileriki bir tarihte" atayacağını açıkladı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, bu süreçte Thomas Monheim isimli istihbarat yetkilisinin vekaleten bu görevi yerine getireceğini söylediler.

Ne olmuştu?

Atkinson geçen yıl, ABD Başkanı'nın siyasi çıkarları için Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'ye baskı yaparak görevini kötüye kullandığına ilişkin bir şikayet mektubunu Kongre'ye iletmişti.

İstihbarat şefi Atkinson Kongre'ye yazdığı mektupta, şikayetin "acil" ve "inandırıcı" olduğunu kaydetmişti.

Bunu takiben, Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den askeri yardım karşılığında eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını isteyerek kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatılmıştı.

Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde, 18 Aralık'ta yapılan oylamada, görevi kötüye kullanma ve Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlamaları kabul edilmişti.

Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'daki yargılamanın ardından yapılan oylamada Trump hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmişti.