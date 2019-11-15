Trump: Azil süreci ailem için çok zor bir durum
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Trump: Azil süreci ailem için çok zor bir durum

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasının kendisi ve ailesi üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu söyledi.

15.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:16
Trump: Azil süreci ailem için çok zor bir durum

ABD Başkanı , hakkında başlatılan azil soruşturmasının kendisi ve ailesi üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu söyledi.


2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına başlayan Trump, Louisiana'da düzenlenen mitingde hakkındaki azil soruşturmasını eleştirdi. "Görevden alma kelimesi benim için çok kirli bir kelime" diyen Trump, Bir sorunum var. ve bu sorun ailem için de oldukça zorlu" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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