Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Dünya
BBC

Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ticari amaçlı olarak uzay madenciliğine izin veren kararnameyi imzaladı.

08.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:25
Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ticari amaçlı olarak uzay madenciliğine izin veren kararnameyi imzaladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "Dünya koronavirüsle mücadele ederken Ay'da mineral aranmasını teşvik eden bir kararname imzalayan Trump'ın dünyevi kaygıları daha az" diye yorumladı.

'Uzay kaynakları küresel varlık değil'

Gazeteye göre kararname, ABD'nin uzay kaynaklarını "küresel bir varlık" olarak görmediğini tescil ediyor.

6 Nisan'da imzalanan kararnamede, "Amerikalılar, dış uzaydaki kaynakların aranması, çıkarılması ve kullanılması konusunda teşvik edilmeli" denilerek ABD'nin 1979'daki Ay Sözleşmesi'ne taraf olmadığına dikkat çekiliyor.

Ay Sözleşmesi devletlerin Ay ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenliyor. Sözleşme, uzaydaki herhangi bir faaliyetin uluslararası hukuka uygun olmasını şart koşuyor.

2015'te ABD Kongresi, Amerikan şirketlerine Ay ve asteroidlerdeki kaynakları kullanma izni veren bir yasa geçirmişti.





Mars'ta madencilik

Başkanlık kararnamesine göre ABD, Ay'da maden arama ve çıkarmasını engelleyen uluslararası hukukun kullanılmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkacak, koşulların el vermesi durumunda Mars ve "diğer gök cisimlerinde" madencilik yapabilecek.

Rusya, Trump'ın kararnamesine tepki gösterdi.

Peskov: Uzayın özelleştirilmesi kabul edilemez

Interfaks haber ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dünkü açıklamasında "Uzayın özelleştirilmesi kabul edilemez" dedi.

Moscow Times'ın haberine göre Rus Uzay Kurumu Roskosmos'un Başkan Yardımcısı Sergey Savalyev, kararname için 'sömürgecilik' ifadesini kullandı ve "Tarihte ülkelerin kendi çıkarları için başka toprakları ele geçirdiği örnekler var ve herkes bunun nasıl sonuçlandığını hatırlıyor" dedi.

Trump iki yıl önce "Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez, Amerikan hakimiyeti de olmalı" diyerek Savunma Bakanlığı'na bir "uzay gücü" kurulması talimatı vermişti.

Trump Ay için 'Mars'ın uydusu' demişti

ABD Başkanı geçen Haziran'daki bir Twitter mesajında 'Ay'ın Mars'ın uydusu" olduğunu söylediği bir mesajında "Harcadığımız tüm paraya rağmen, NASA hala Ay'a gitmekten bahsetmemeli, biz bunu zaten 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar" demişti.

Ay, Dünya'nın uydusu ve Dünya'ya uzaklığı 384.403 kilometre. Bir gezegen olan Mars'ın Dünya'dan uzaklığı ise 210 milyon kilometre.

Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi
BBC

Haberin Videosu:

ABD Başkanı Donald, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haber
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haber
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı Haber
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haber
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haber
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Pınar Deniz Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:02:52. #1.14#
title